Casal é flagrado fazendo sexo em carro estacionado em avenida após show

Um casal foi flagrado em pleno ato sexual no banco traseiro de um carro estacionado no canteiro de uma avenida na madrugada deste domingo (21) em Campo Grande (MS). Nas proximidades, um show de dupla sertaneja e de um cantor de axé, estava acontecendo em um shopping.

Um vídeo divulgado no Instagram, mostra claramente o casal envolvido na cena explícita. Este é o terceiro incidente registrado neste mês na capital sul mato-grossense, em que casais são flagrados fazendo sexo dentro de veículos. No dia 16, outro casal foi pego em situação semelhante em um Honda Civic, no bairro Chácara Cachoeira.

Traição entre servidores da prefeitura

No mesmo dia, também em Campo Grande, um vídeo registrou dois servidores da Prefeitura de Jaraguari (MS) se envolvendo em intimidades dentro de um carro oficial. Apesar do veículo ser pertencente à cidade vizinha, a situação foi capturada por um morador ao sair de sua garagem na capital.

Prática é considerada um ato obsceno e pode resultar em penalidades

Realizar atividades sexuais em um automóvel em via pública é considerado um ato obsceno e configura crime, de acordo com o Código Penal Brasileiro. A pena prevista para essa prática é de detenção de três meses a um ano, além de multa.

O artigo 233 esclarece que a prática é crime "em lugar público, aberto ou exposto ao público". Isso significa que, mesmo que o carro esteja estacionado em uma rua escura e com pouco movimento, os envolvidos podem ser punidos de acordo com a lei.

Consequências

No caso do casal filmado no carro oficial, o homem era um secretário municipal de Jaraguari e a mulher uma funcionária pública. Ambos eram casados com outras pessoas, conforme informado pelo prefeito Edson Rodrigues Nogueira (PSDB). O secretário foi exonerado de seu cargo devido ao ocorrido.

Quanto ao casal do Honda Civic, eles deverão responder pelo crime de ato obsceno, uma vez que a cena ocorreu durante o dia e foi gravada por alunos de uma academia. A Polícia Civil abriu uma investigação e, segundo o delegado Reges Almeida, a pena prevista é de três meses a um ano de reclusão, além de multa.