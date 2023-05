Modelo é acusada de lesionar tenista com excesso de sexo

A modelo italiana, Melissa Satta, namorada do tenista Matteo Berrettini, foi acusada de lesionar o atelta. De acordo com informações que circulam na mídia, Matteo se machucou por excesso de sexo.

A italiana se irritou com as alegações e usou o deboche para falar sobre a lesão do namorado.

“Pena que é uma lesão no mesmo local de 2021, quando eu não o conhecia”, alfinetou Melissa, em entrevista.

A modelo tem 47 anos e o italiano, 27 anos, a lesão dele é no abdômen, e teria sido causada devido ao apetite sexual do casal. Por conta disso, Matteo ficará de fora do Aberto de Roma, que será disputado entre os dias 8 e 21 deste mês.

“Mas em todo caso: eu realmente tenho que responder a essas pessoas?”, questionou a musa. “Meu ex-marido sofria de pubalgia (lesão crônica na virilha). Também me atacaram dizendo que fazíamos muito sexo e essa era a causa de seus problemas físicos”, desabafou.

“A prova de que o machismo esteve e ainda está aí: são sempre as mulheres que distraem os homens, e se é uma mulher que perde, então é o que ela come, não o homem", acrescenta.

“Não fico contando, mas garanto que somos como todos os casais que estão juntos”, disse Melissa sobre a frequência sexual do casal. Ela ainda contou que não é a primeira vez que sofre com esse tipo de alegação, quando foi casada com o jogador de futebol alemão Kevin-Prince Boateng, com quem ficou 10 anos e tem um filho, Maddox, de 9 anos, também foi questionada sobre lesões.