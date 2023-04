Paulo André sente lesão em primeira prova após o BBB; atleta não competia desde 2021

Paulo André, ex-participante do Big Brother Brasil, retornou às pistas de atletismo neste domingo (30) após mais de 500 dias sem competir. Ele participou do Desafio CBAt/CPB em São Paulo, mas não completou a final dos 100m devido a uma lesão na coxa direita que sentiu durante a prova.

Apesar disso, Paulo André demonstrou sua habilidade, tendo feito o segundo melhor tempo da temporada entre os velocistas brasileiros com 10s18 na semifinal (o primeiro lugar é de Felipe Bardi com 10s07). Ele chegou a liderar a prova antes de sentir a lesão.

"Muito tempo parado, é normal. Competição é diferente de treino. Sente mesmo, normal. Mas o recado foi dado, estou de volta. Foi mais um leve desconforto, não foi um estiramento. Agora é pensar no Troféu Brasil. Acredito que hoje ainda ia fazer 10s10 ou 10s12, era o que eu estava esperando", afirmou Paulo André ao site ge.

Com 24 anos, o atleta não competia desde outubro de 2021, quando participou de uma competição universitária. Ele também representou o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio em agosto, mas ficou em 23º lugar. Após o BBB 22, Paulo André focou em sua carreira de modelo e influenciador, mas agora busca o índice para competir com a equipe brasileira de revezamento 4x100m no Mundial de Atletismo de Budapeste. Seu grande objetivo é retomar a forma para as Olimpíadas de Paris, em 2024.