Thiago Coelho tem lesão muscular e está fora da estreia do Paysandu na Série C

O Paysandu sofrerá uma importante baixa para a partida contra a Aparecidense-GO, pela Série C de 2023. Um dos destaques bicolores no início da temporada, o goleiro Thiago Coelho será desfalque. Ele foi diagnosticado com uma lesão muscular após a partida contra o Águia de Marabá no último sábado (29).

VEJA MAIS

De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal próxima ao atleta, Thiago vem sentindo dores musculares desde a partida contra a Tuna Luso, pelas quartas de final do Parazão. As dores foram se acentuando até chegarem ao máximo no duelo contra o Águia, pelas semis do estadual no último final de semana.

Após a partida, o jogador foi submetido a exames médicos, que constataram uma lesão muscular grau 1. O tempo de recuperação esperado é de, aproximadamente, uma semana.

Devido ao tempo parado para a reabilitação, Thiago também é dúvida para a partida contra o Figueirense-SC, pela segunda rodada da Série C. As equipes se enfrentam na segunda (8), às 20h, no Orlando Scarpelli.

Quem deve assumir o lugar de Thiago no Papão é o goleiro Alan, de 28 anos. O paranaense foi recém-contratado do XV de Piracicaba e ainda não estreou com a camisa bicolor.

Thiago Coelho no Paysandu

A temporada de 2023 é a segunda de Thiago Coelho com a camisa do Paysandu. No ano passado, o arqueiro disputou 31 partidas pelo Bicola e conquistou o título da Copa Verde ao final do ano.

Já em 2023, Thiago Coelho fez 19 jogos pelo Paysandu e é o titular da meta bicolor.