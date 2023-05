Paysandu deverá ter poucas mudanças na equipe para estreia na Série C, afirma técnico interino

O auxiliar-técnico do Paysandu, Wilton Bezerra, terá uma difícil missão nesta semana. Depois da eliminação bicolor no Parazão 2023, o pernambucano de 43 anos terá a tarefa de treinar, interinamente, o Lobo na estreia da equipe na Série C. Depois da demissão de Márcio Fernandes, a diretoria do Papão aguarda a chegada do novo comandante da comissão técnica, Marquinhos Santos.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (1º), Wilton disse que tem como principal missão nesses poucos dias de trabalho recuperar o ânimo dos atletas. De acordo com ele, os jogadores foram emocionalmente impactados com as saídas de Márcio Fernandes e dos meias Ricardinho e Bileu.

"As saídas geram tristezas. Estamos falando da saída de seres humanos extraordinários, que tinham uma boa relação com todos. Eu sou um cara que sentiu a saída deles. Temos que sentir essa saída, mas também focar no próximo objetivo. Precisamos de equilíbrio para ter confiança e olhar para frente", disse.

Segundo Wilton, a equipe bicolor que entrará em campo diante da Aparecidense-GO, pela Terceirona, não terá grandes mudanças em relação ao time treinado por Márcio Fernandes. Apesar disso, uma coisa o treinador interino garantiu: o Paysandu terá mais garra e vontade de buscar um resultado positivo na estreia do Brasileirão.

"Vamos manter o que estava sendo feito, até porque nós da comissão fixa participamos das decisões com o Márcio [Fernandes]. Além disso, vamos ver quem está em melhores condições físicas. No sábado (diante do Águia) tivemos uma partida desgastante, com pouco tempo de recuperação. A partir dessas avaliações vamos ver quem vai jogar. Apesar da eliminação, temos muita coisa a aproveitar do Parazão. Na quarta o que podemos prometer é um time com muita garra e vontade de sair vitorioso de campo", explicou.

A partida entre Paysandu e Aparecidense-GO está marcada para às 21h30 de quarta-feira (3), no estádio da Curuzu, em Belém. O duelo terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e Lance a Lance pelo Oliberal.com.