FPF oficializa datas da final e da disputa de terceiro lugar do Parazão 2023; confira

A Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou de forma oficial as datas das finais do Parazão 2023. Conforme já havia sido antecipado pelo Oliberal.com, os duelos da decisão do estadual serão nos dias 18 e 25 de maio.

A primeira partida da final, inclusive, já tem local e horário definidos. De acordo com a tabela, divulgada pela FPF, o confronto de ida será na quinta-feira (20), às 20h, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. Já o jogo de volta, que tem mando de campo do Remo, ainda não teve detalhes divulgados, mas é provável que ocorra no estádio Mangueirão.

Disputa de terceiro lugar

Além das datas da final do Parazão, a FPF divulgou parcialmente os detalhes da disputa do terceiro lugar do estadual, entre Paysandu e Cametá. De acordo com a tabela, o duelo de ida está marcado para ocorrer no Parque do Bacurau, em Cametá, mas sem horário e data definidos.

Já o jogo de volta está com a agenda completa. Com mando de campo do Paysandu, ambas as equipes se enfrentam no dia 24 de maio, uma quarta-feira (24), às 20h, no estádio da Curuzu.

Agenda lotada do Paysandu é entrave

A data do jogo de ida de Paysandu e Cametá, pela disputa de terceiro lugar, ainda é uma incógnita. Isso ocorre porque a agenda de partidas do Papão em maio está lotada.

Neste mês, o Papão terá todos os finais de semana lotados de partidas pela Série C do Brasileirão. Além disso, os espaços de meio de semana estarão ocupados por uma rodada da Terceirona e pelas duas finais da Copa Verde. Portanto, sobrará apenas uma data no mês para serem disputados dois jogos.