Parazão 2023: datas de Paysandu e Cametá, pela disputa de terceiro lugar, ainda estão indefinidas

Enquanto as finais do Parazão 2023, entre Remo e Águia de Marabá, já tem datas definidas, a disputa do terceiro lugar do estadual, entre Paysandu e Cametá, ainda é uma incógnita. Isso ocorre porque a agenda de partidas do Papão em maio está lotada.

Neste mês, o Papão terá todos os finais de semana lotados de partidas pela Série C do Brasileirão. Além disso, os espaços de meio de semana estarão ocupados por uma rodada da Terceirona e pelas duas finais da Copa Verde. Portanto, sobrará apenas uma data no mês para serem disputados dois jogos.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, disse que o problema deverá ser solucionado em breve.

"Está sendo um desafio alocar o Paysandu nas adjacências dessa partida. Teremos a Copa Verde e a Série C, o que torna o desafio ainda mais longo. Mas isso tem sido processado pelo nosso departamento de competições e creio que, ainda nesta semana, será resolvido", disse Ricardo.

O Papão entrará em campo nesta quarta-feira (3) pela Série C do Brasileirão. Às 21h30, no estádio da Curuzu, em Belém, o Lobo estreia na competição contra a Aparecidense-GO. O duelo terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e Lance a Lance pelo Oliberal.com,