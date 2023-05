Paysandu inicia venda de ingressos para partida contra a Aparecidense-GO, pela estreia na Série C

O Paysandu iniciou a venda de ingressos para a partida contra a Aparecidense-GO, pela primeira rodada da Série C de 2023. O duelo ocorre nesta quarta-feira (3), às 21h30, no estádio da Curuzu, em Belém.

De acordo com o Papão, as entradas para assistir o jogo custam R$ 30,00 para as arquibancadas e R$ 80,00 para as cadeiras. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (1º) pelas redes sociais bicolores.

Os interessados podem adquirir bilhetes de forma presencial, em qualquer loja Lobo, ou no site bilheteriadigital.com. Vale destacar que nas compras online será cobrada uma taxa de serviço extra.

O Paysandu chega ao duelo contra o goiano em crise. No último sábado (29) a equipe bicolor foi derrotada na semifinal do Campeonato Paraense pelo Águia de Marabá e vai disputar o terceiro lugar do torneio com o Cametá por uma vaga na Copa do Brasil.

A partida entre Paysandu e Aparecidense-GO terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e Lance a Lance pelo Oliberal.com.