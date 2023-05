Após fracasso no Parazão, Paysandu anuncia as saídas de Ricardinho e Bileu

O Paysandu anunciou pelas redes sociais a dispensa do volante Bileu e a saída do meia Ricardinho. De acordo com o próprio clube, não houve acordo para a renovação do contrato do meia. Nas últimas semanas, a equipe de O Liberal obteve a informação de que Ricardinho deixaria o clube, mas o Papão não confirmou a informação na época e afirmou que negociava o prolongamento do vínculo até o final da Série C. Agora, o jogador de 37 anos deixa o Bicola sem um acordo para a permanência. Ricardinho e Bileu sofreram com problemas físicos durante o período na Curuzu.

Enquanto a negociação com Ricardinho não teve um desfecho positivo, o caso de Bileu foi diferente. Fora dos planos do Papão, o contrato do volante não foi renovado e chega ao fim junto com o término da participação do Papão no Parazão 2023.

VEJA MAIS

Os dois jogadores chegaram à Curuzu no começo do ano passado. Bileu começou sua passagem pelo clube como titular, mas sofreu uma grave lesão no dia 30 de março de 2022, contra o Águia de Marabá, que o tirou de combate durante o resto da temporada. Ele teve que passar por um procedimento cirúrgico para reconstruir um ligamento do joelho direito e só voltou a campo este ano, quando foi improvisado na zaga contra a Tuna, pelo Parazão 2023. Ao todo, foram 11 jogos e um gol em quase 1 ano e meio de clube.

Bileu se recuperou no clube, mas está fora dos planos da diretoria para o resto da temporada (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Ricardinho também teve problemas físicos. Assim como o companheiro, o meia sofreu uma lesão grave em um clássico contra o Remo na final do estadual de 2022, no dia 6 de abril: ruptura parcial do tendão calcâneo, o famoso "tendão de aquiles". O retorno aos gramados aconteceu em novembro, durante a campanha que culminou com o título da Copa Verde 2022. Ricardo Dias Acosta deixa o Papão com 30 jogos e 5 gols.

Veteranos

Bileu, de 34 anos, e Ricardinho, de 37, estavam entre os jogadores mais velhos do plantel bicolor. Agora, este dado recai sobre o zagueiro Naylhor e o lateral-esquerdo Eltinho, ambos com 35 anos. O meia Fernando Gabriel, com 34, vem logo em seguida.

Reformulação Dispensas

O elenco bicolor está passando por um processo de reformulação nas últimas semanas. Antes de Bileu e Ricardinho, foram desligados do clube o zagueiro Henríquez Bocanegra, os laterais Igor Bosel e Juan Tavares; os volantes Rithely e Jorge Jiménez; e o meia Robert Hernández. O lateral-esquerdo Eric Vieira foi emprestado ao Campinense até o final da temporada, quando também se encerra o vínculo com o Papão.

O técnico Márcio Fernandes e sua comissão técnica foram demitidos na noite do último sábado, horas após a eliminação para o Águia de Marabá na semifinal do Campeonato Paraense. Marquinhos Santos, que passou pelo Papão entre 2017 e 2018, já tem um acordo com a diretoria e deverá ser anunciado nesta segunda-feira (1).

Chegadas

Em contrapartida, algumas contratações foram anunciadas recentemente. Ainda não estrearam o goleiro Alan Bernardon, o lateral-direito Juninho, o volante Arthur, o meia Leandrinho e o atacante Jordan Gabriel Furtado.