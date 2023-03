Após a vitória, técnico do Paysandu avalia retorno de Bileu, após quase um ano: ‘Foi um guerreiro’

Vindo de uma sequência de dois empates e uma derrota, o Paysandu enfim voltou a vencer. Após o triunfo no clássico contra a Tuna Luso, na noite de sábado (18), no Estádio da Curuzu, o técnico Márcio Fernandes comemorou o resultado, falou sobre a improvisação de Bileu na zaga, mas levantou novamente os problemas para montar a equipe.

"A gente tem enfrentado dificuldades para montar uma equipe competitiva. Ontem (17), para ter uma noção, tínhamos o time definido. Mas num treino, o [zagueiro] Iarley torceu o tornozelo. Tive que colocar [no lugar] um jogador que estava voltando [Bileu], sem condições para ser levado para jogos, mas era o único que conhecia a função. Graças a Deus o Bileu se superou, foi um guerreiro. Faz um ano que não joga profissionalmente, mas ele deu conta do recado", elogiou o técnico. Bileu se recuperou de uma lesão grave no joelho.

Já sobre a vitória sobre a Tuna, Márcio apontou que o resultado aumenta a moral da equipe para os próximos jogos - jogo de volta das quartas de final da Copa Verde contra o Princesa-AM e clássico com o Remo, no Parazão.

"Isso nos dá uma confiança. A gente vem melhorando, a equipe resgatou mais jogadores. Tivemos as estreias do Edilson e do Vinícius Leite, o retorno do Eltinho - fazendo gol -, o que faz com que a equipe se torne mais forte. Aí começamos a mostrar uma cara e uma confiança maior para a sequência do trabalho", concluiu.

