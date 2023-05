Veja com quais jogadores o Paysandu poderá contar para a final da Copa Verde de 2023

O Paysandu terá um elenco enxuto para encarar o Goiás, pela final da Copa Verde de 2023. Devido as regras de inscrição do torneio, os novos contratados do Papão não poderão jogar a finalíssima. Além disso, desde o início da temporada, o Bicola já dispensou 10 jogadores.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

De acordo com o Regulamento Geral de Competições da Copa Verde, a data limite para a inscrição de novos jogadores foi o dia 3 de março. Portanto, os atletas que chegaram depois desta data não poderão participar do certame. Os clássicos Re-Pa das semifinais, inclusive, foram disputados sob essa regra.

VEJA MAIS

Os novos contratados do Paysandu que NÃO podem jogar a Copa Verde:

Edilson Vinícius Leite Luis Phelipe Kelvi Igor Fernandes Rodolfo Filemon Geovane Alan (goleiro) Arthur Leandrinho Gabriel Jordan Juninho

No entanto, desde a vitória sobre o Remo, o Paysandu dispensou seis jogadores. Antes do clássico, o Bicola já havia mandado embora quatro atletas.

Os jogadores liberados pelo Paysandu que NÃO podem jogar a Copa Verde:

Bocanegra

Igor Bosel

Juan Tavares

Eric Vieira (empréstimo)

Léo Baiano

Jorge Jimenez

Bileu

Ricardinho

Rithely

Robert Hernandez

Veja o elenco do Paysandu que PODE jogar a Copa Verde:

Goleiros

Cláudio Victor

Thiago Coelho

Gabriel Bernard

Zagueiros

Wanderson

Naylhor

Genilson

Iarley

Lucas Marreiros

Laterais

Thiaguinho

Eltinho

Samuel Santos

Pitbull

Volantes

Kawan

PH

Eric

Yure

Rikelton

João Vieira

Meias

Gabriel Davis

João Pedro

D'Agostino

Fernando Gabriel

Julio Cezar

Atacantes

Alex Matos

Vicente

Stéfano Pinho

Mário Sérgio

Bruno Alves

Roger