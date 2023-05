Ivete Sangalo flagra carícias de fãs em show: 'Eu vi. Pegou no p** dele'; vídeo

A cantora Ivete Sangalo se apresentou no San Island Weekend, um show realizado em Morro de São Paulo, na Bahia, no último final de semana. Mas o que roubou a atenção foi a reação da baiana ao flagrar fãs trocando carícias no meio da plateia no show.

Um vídeo viralizou nas redes sociais, mostrando a reação da artista ao flagrar um casal com a mão naquilo, aquilo na mão, em plena vista do público.

"Vixe! Ele tá pegando no pinto. Eu vi! Pegou no p** dele", comentou Ivete Sangalo, rindo.

Assista:

O vídeo chamou a atenção dos internautas, que se divertiram com a situação. Uma conta comentou: "Eu amo que ela não deixa passar uma baixaria", enquanto outro perfil destacou o carisma da cantora: "Ivete tem um carisma tão grande, que até numa situação dessa a mulher faz a gente rir". Além disso, outro comentário brincou: "Ela contente com a sacanagem".