Show de João Gomes viraliza com cenas de sexo e embriaguez; veja

Cenas para lá de inusitadas, filmadas durante a festa 'Pzeiro' com João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes, viralizaram nas redes sociais durante a última quinta-feira (25). O show em questão aconteceu no dia 13 de novembro, na zona urbana de Mossóro, e surpreendeu a web após imagens de um casal supostamente fazendo sexo à luz do dia serem compartilhadas. As informações são do G1.

No registro divulgado, a dupla parece não se preocupar com a presença do público enquanto o cantor Tarcísio do Acordeon se apresenta no palco. Em dado momento, a jovem desce do colo do rapaz e o mesmo ergue a calça, após ser chamado atenção. Em outro vídeo, várias fotos de pessoas embriagadas pela cidade e sendo carregadas também podem ser vistas, confira:

Apesar de muitos relatos terem sido em Mossoró, alguns internautas aproveitaram a repercussão para compartilharem suas experiências ao assistir algum show do cantor. Em uma apresentação na Paraíba, no município de São Miguel de Taipu, no sábado (20), uma jovem alegou ter sido atingida na mão por fogos de artifício disparados do palco de João Gomes, veja:

VEJA MAIS