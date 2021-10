João Gomes prefere melhorar casa da avó do que ostentar riqueza

João Gomes ganha até R$ 400 mil por show dependendo da data. Entretanto, o líder do piseiro não tem interesse em ostentar o que vem ganhando. João revelou ao jornal Extra que prefere ajeitar a casa da avó. O rapaz de 19 anos quer no futuro "ter uma roça para viver como o avô".

“Se eu quisesse hoje eu poderia ter uma picape, um carrão. Mas para quê? Estou na estrada e não ia poder dirigir. Podia comprar um casarão, com piscina e tal, mas nem iria conseguir dormir um dia nela, pois passaria o mês viajando. Sou muito pé no chão”, afirmou. “Prefiro arrumar a casa da vó, levantar a laje da casa do meu pai...”, complementou.

Até nas roupas João é simples com uma botina de vaquejada, que diz não tirar do pé, uma calça, uma camisa polo e um boné.