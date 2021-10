João Gomes transforma o melody de Manu Batidão em pisadinha

O cantor João Gomes fez uma live no instagram para mostrar um pouco do ensaio de seus shows para os fãs. E durante o repertório ele cantou uma música de Manu Batidão, "Par perfeito". Os fãs do artista ficaram felizes com a escolha e começaram a espalhar o vídeo nas redes sociais.

Na semana passada, o cantor chegou a fazer show em alguns municípios do estado. Em Belém, ele se apresenta no póximo dia 19 de novembro.

João Gomes vem fazendo sucesso não apenas pelas suas músicas, mas também pela forma como vem conduzindo o sucesso. Em entrevista para o jornal Extra, ele declarou que seus cachês aumentaram, mas ainda assim não gosta de ostentar e prefere ajudar a família.

