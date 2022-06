Mulher que viralizou fazendo sexo em show de Henrique e Juliano denuncia estupro

Uma mulher que teve um vídeo seu onde aparece fazendo sexo com um homem durante o show da dupla sertaneja Henrique e Juliano, em Goiânia (GO), no dia 5 de junho, denunciou que, na verdade, estava sendo estuprada. Géssica Gomes dos Santos, de 31 anos, deu entrevista para o G1 e afirmou não lembrar de nada do que aconteceu e que descobriu ter sido violentada por um desconhecido ao ver o vídeo compartilhado no dia seguinte.

A cabeleireira disse lembrar “de estar bebendo cerveja, depois de uma luz no meu rosto e de falar ‘apaga a luz’, mas não tinha noção do que estava acontecendo, muito menos de que tinha alguém filmando”. Ela contou que sua vida mudou depois da exposição e que quer compartilhar a sua versão.

Atendimento policial não foi satisfatório

Géssica explicou que procurou a delegacia no dia seguinte ao descobrir o vídeo, na terça-feira (7). A cabeleireira afirma não ter sido bem tratada no 1º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, em Goiás, cidade onde mora.

“O homem que me recebeu disse que não valia a pena registrar, que logo as pessoas iam esquecer, que eu ia acabar me expondo mais, então voltei para casa”.

Vítima de violência sexual, a mulher disse que a situação só piorava com o passar dos dias. Procurou então, na segunda-feira (13), a Delegacia da Mulher de Goiânia. Lá, sua situação não foi muito diferente. “Fiquei horas lá esperando para ser atendida, até que me falaram que a delegada que ia me ouvir teve que ir embora, pegaram meu telefone, falaram que iam me ligar, mas não recebi retorno deles”, conta.

Vida pessoal, família e serviço estão sendo afetados

Mãe de duas meninas, uma de sete e outra de 15 anos, Géssica vem sendo exposta e conta que sua família inteira está sendo afetada pela divulgação do vídeo. Segundo ela, o vídeo compartilhado foi acompanhado de um relato afirmando que a cabeleireira estava fazendo sexo por uma garrafa de uísque que ganharia com o marido.

Ela conta que o marido, que também estava no local, não lembra de nada do que aconteceu, e que não teve nenhuma reação porque não entendeu o que estava acontecendo.

“Eu jamais faria uma coisa dessas, nem uísque eu bebo. Meu marido também nunca deixaria isso acontecer. Quem filmou e enviou o vídeo também divulgou meus perfis nas redes sociais e meu número”, disse a mulher.

A mulher conta que o marido é alvo de chacota e que ela mesmo tem recebido críticas, mensagens de pessoas a julgando, que perdeu clientes no salão e que pessoas têm ido ao seu trabalho para fazer “piadas” e por isso não tem conseguido ir trabalhar. “Ninguém veio me perguntar se era verdade o que estavam dizendo sobre mim. Todo mundo me julgando, não aguento mais essas piadinhas, está afetando demais a mim, minha família, meu serviço”.

Géssica espera que a justiça seja feita

A assessoria da dupla sertaneja afirma não ter conhecimento do caso. No mesmo show, um jovem foi baleado. A Polícia Civil afirma que “a vítima foi regularmente atendida e registrou ocorrência dias depois do fato” e que foi instaurado inquérito para apurar o crime. Géssica, entretanto, espera “que seja feita justiça, que esse povo que está me difamando pague”.

