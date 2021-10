Mulher é sequestrada, estuprada, roubada e deixada em estrada

Na madrugada desta quinta-feira (7), uma mulher de 36 anos foi abandonada em uma estrada, após ser sequestrada, violentada sexualmente e assaltada, em Campo Novo do Parecis, a 396 km de Cuiabá. Bastante abalada, a vítima conseguiu denunciar o crime à polícia. As informações são do RDNews.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o crime teria ocorrido por volta das 18h da última quarta-feira (6) quando a jovem foi sequestrada por um homem desconhecido. Ele o levou para uma cativeiro, onde ela foi estuprada e roubada pelo suspeito.

Após cometer os crimes, o rapaz a abandonou na estrada. A vítima conseguiu pedir ajuda a pessoas desconhecidas e avisou um amigo do ocorrido. Ela foi encaminhada para um hospital da região para fazer exames e ter atendimento médico.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso segue sendo investigado pela polícia.