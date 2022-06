Suspeito de estuprar adolescente de 12 anos é preso em São Geraldo do Araguaia

​Na tarde de desta terça-feira (7), uma equipe da Polícia Civil deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva de um morador da região da Vila Fortaleza, localizada na zona rural de São Geraldo do Araguaia, sudeste do Pará, suspeito de estuprar adolescente de 12 anos. As informações são dos sites Debate Carajás e Isso é São Geraldo do Araguaia.

O pedido de prisão foi expedido pela Comarca de São Geraldo do Araguaia. O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil. Ele foi transferido para Marabá, onde deu entrada no Centro de Triagem Masculino de Marabá (CTMM) e ficou à disposição do Poder​​ Judiciário do Pará.

Crime de estupro de vulnerável

De acordo com as investigações, o preso é suspeito de ter abusado sexualmente da adolescente de 12 anos e poderá ser condenado pelo crime de estupro de vulnerável. O nome do suspeito não foi revelado pelo delegado Edésio Ribeiro, comandante da operação policial. Além disso, não foram divulgados detalhes sobre como o homem costumava agir e há quanto tempo ele estaria cometendo o crime contra a adolescente.

