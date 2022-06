Acusado de estuprar e roubar moto de mulher, 'Índio' é procurado pela Polícia em Tailândia

A Polícia está em busca de Ronilson Neves da Silva, conhecido como "Índio", acusado de estuprar uma mulher e ainda levar a moto da vítima. O crime ocorreu na quinta-feira (16), no município de Tailândia, no nordeste do Pará. A vítima retornava para casa, no começo da tarde, pela estrada vicinal 12, quando foi surpreendida pelo homem, que seguiu na direção dela. Ele estava escondido por trás de uma pilha de ripas às margens da via. As informações são do Portal Tailândia.

Empunhando uma arma de fogo de fabricação caseira, "Índio" anunciou o assalto para a vítima. Ele rendeu a mulher e subiu na garupa da moto. Com a arma encostada na vítima, o homem ordenou que a mulher seguisse viagem pela vicinal 13. Depois de alguns quilômetros, o homem mandou que a mulher entrasse no mato, obrigou que tirasse a roupa e, em seguida, a estuprou.

Depois de cometer esse crime, "Índio" também levou a moto da vítima, uma Honda Pop, de cor vermelha. A mulher conseguiu chegar na cidade depois de conseguir uma carona dada por um homem que se sensibilizou com a situação sofrida por ela.

"Índio" foi identificado como o autor do crime por parte da Polícia mediante o Boletim de Ocorrência feito pela vítima. O acusado seria morador da vila Campos Belos, zona rural de Goianésia do Pará. De acordo com levantamento feito por policiais, "Índio" já teria outras duas passagens pela Polícia, também pelo crime de estupro, chegou a ser preso mas fugiu. Foi pedida, então, a prisão preventiva do acusado.