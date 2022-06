'Ratinha' procura delegacia como testemunha e acaba presa em Santarém; entenda

Luciane da Silva Santos, mais conhecida como "Ratinha", foi presa, na última quinta-feira (9), quando procurou, espontaneamente, a Delegacia de Polícia para dar o testemunho sobre um caso de homicídio. Entretanto, a mulher não esperava que a decisão de contribuir com uma investigação resultaria na prisão dela. O caso inusitado ocorreu em Santarém, no oeste do Pará. Com informações da página SOS Santarém.

Tudo ocorreu quando, segundo detalhou a Polícia Civil, a mulher se identificou com a Carteira de Identidade. Uma busca no sistema policial indicou um mandado judicial de prisão em aberto contra a jovem, pelo crime de furto.

O episódio aconteceu na 16ª Seccional Urbana de Santarém e surpreendeu quem estava por perto, pois, a princípio, Luciane era apenas uma testemunha voluntária, e, de repente, assumiu o papel de indiciada.

A polícia informou que a prisão da mulher se deu justo no momento de checagem da RG para preenchimento da ficha de identificação, como testemunha. Como já estava na DP, Luciane passou pelos procedimentos de praxe e foi levada para a cela da 16ª. Na manhã desta sexta-feira (10), ela foi transferida para a penitenciária.