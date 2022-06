Urso de pelúcia é encontrado com tornozeleira eletrônica que seria de foragida

Um homem encontrou um urso de pelúcia com uma tornozeleira eletrônica presa a ele em um loteamento de Quixadá, interior do Ceará, na sexta-feira (3). As informações são do jornal Metrópoles.

O brinquedo foi entregue em uma delegacia da Polícia Civil, que instaurou inquérito para apurar o caso. Um levantamento preliminar aponta que a tornozeleira pertence a uma mulher que já esteve presa e está foragida. A identidade dela não foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do estado.