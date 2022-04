Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é morto a tiros no Barreiro

​A forte chuva do início da tarde desta quarta-feira (13) não impediu o homicídio de um homem, identificado apenas como José Luiz, de 40 anos, morto a tiros, na travessa Barão do Triunfo, próximo do canal da São Joaquim, no bairro do Barreiro, em Belém. A vítima era monitorada por uma tornozeleira eletrônica.

VEJA MAIS

A Polícia Militar esteve no local para fazer o levantamento das primeiras informações e isolar a área do homicídio, até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCP), para a realização da perícia de local de crime e remoção do cadáver para o Instituto Médico Legal (IML).

Conforme repassado pela PM, a vítima, que fazia uso do monitoramento eletrônico, foi abordada por dois homens que estavam em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção. José Luiz não teve chance de defesa e morreu na hora.

Os assassinos deixaram o local logo após o crime, sem deixar nenhuma pista. A Polícia Civil irá investigar o caso. Com base no sistema de informações penitenciárias, o que se sabe, até o momento, é que José Luiz já tinha sete passagens pela polícia. Os crimes que ele cometeu não foram informados, mas poderão servir para nortear a investigação.