Empresário é morto a tiros dentro de caminhonete na zona rural de Trairão

​O empresário André Ricardo Pinali foi morto a tiros, na madrugada deste domingo, 10, em frente a uma casa noturna na Vila Jamanxim, zona rural de Trairão, no sudoeste paraense. A Polícia Civil realiza diligências na tentativa de localizar os autores do crime, mas ninguém foi preso até o momento. Com informações do Debate Carajás e Blog do Júnior Ribeiro.

Testemunhas relataram que a vítima estava em uma caminhonete, modelo Hilux, de cor prata. Os criminosos se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, matando o empresário dentro do próprio veículo, sem qualquer chance de defesa.

André morreu na hora. A polícia ainda não divulgou qual pode ter sido a motivação do atentado. O que se sabe é que o homem era filho de um ex-político da região, o que pode ser uma linha de investigação para as autoridades policiais.

O corpo do empresário foi removido pela Polícia Científica do Pará (PCP) ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia médica. Logo após o crime, guarnições da Polícia Militar realizaram buscas na área, mas não conseguiram encontrar nenhum suspeito.​​