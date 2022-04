Cadáver de cantor é colocado em pé no palco de boate de luxo

O cadáver de um rapper chamado Goonew, de 24 anos, foi colocado em pé no palco de uma boate, nos Estados Unidos. O caso gerou revolta nas redes sociais e o dono da casa de show precisou se retratar e explicar que havia sido informado pelos organizadores do “evento” que seria realizado um velório no local. O rapper havia sido morto a tiros dias antes da “festa”.

Nas redes sociais, os dons da boate comunicaram que lamentavam o ocorrido: “Bliss nunca foi informada do que aconteceria. Pedimos sinceras desculpas a todos aqueles que podem estar chateados ou ofendidos”.

Várias imagens circularam e mostravam o corpo de Goonew em uma espécie de parede de apoio, para permanecer em pé. Na web, muitos internautas consideraram a exibição desrespeitosa. Vários deles ainda informaram que o espaço cobrava cerca de 40 dólares (aproximadamente R$ 250) para que fãs e frequentadores entrassem durante o velório.

Goonew foi morto a tiros durante um assalto em Maryland, no dia 18 de março. A informação foi divulgada pelo Departamento de Polícia da região. As autoridades oferecem 25 mil dólares em busca de informações a respeito do autor do crime.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)