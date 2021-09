VÍDEO: Velório de cantor de forró acaba em tiroteio e morte de influencer

Um caso que já estava cercado de mistério ganhou contornos ainda mais surpreendentes na noite desta quinta-feira (9). A morte do cantor "Romarinho do Mec", da banda amazonense 'Forró Di Respeito', ocorrida na manhã de hoje, teve um desdobramento inesperado. Durante o velório do artista, realizado no distrito de Cacau Pirera, em Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, houve um tiroteio que acabou com um amigo do cantor, o influencer Ilguiner Menezes, também morto.

- Cantor de banda de forró é morto com tiros de fuzil ao sair de casa de show

Pessoas que estavam no local relataram que Illguinner, conhecido como 'Biber', estava filmando o velório quando começaram os tiros. O influencer foi atingido no peito. Amigos de chegaram a levá-lo para o Pronto Socorro Joventina Dias, mas ele não resistiu. Uma segunda pessoa também foi baleada, mas ainda não teve o nome divulgado.

'Biber' tinha feito uma tatuagem em homenagem ao amigo morto poucas horas antes ir para o velório onde também seria morto. Ele chegou a fazer uma postagem nas redes sociais mostrando a tattoo depois de pronta, com a legenda: "Onde você for sempre te levarei comigo irmão. Te amo".

Tempos depois o influencer também fez um reels mostrando que estava a caminho do Distrito de Cacau Pirêra e, já no local, fazia uma live com a participação de centenas de seguidores em seu Instagram quando foi baleado. Um dos últimos vídeos mostra o momento em que a cerimônia fúnebre seguia normalmente, com uma música de Romarinh tocando ao fundo, quando começa o tiroteio. A música é interrompida e as pessoas presentes entram em desespero.

“Biber” e contava com mais de 48 mil seguidores no Instagram.