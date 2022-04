Jovem suspeito de assaltos morre durante troca de tiros com a polícia

​Um homem identificado apenas pelo prenome Daniel, suspeito de praticar vários assaltos, morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar de Parauapebas, no sudeste paraense, na última quarta-feira (7). O comparsa dele, Denilson Nascimento de Oliveira, foi preso. As informações são do site Debate Carajás.

De acordo com a PM, era por volta de 20h, a equipe estava próximo à rotatória da PA-160, quando avistou uma dupla em uma motocicleta, modelo Pop 100, de cor preta. Ao avistarem a viatura, os suspeitos empreenderam fuga, dobrando para a rua Capivari.

No momento em que faziam a manobra, os dois caíram com a motocicleta e seguiram a fuga a pé, sendo seguidos pelos PMs. Denilson Nascimento, vendo que não tinha saída, deitou no chão e se entregou. Ele confessou aos militares que estava realizando assalto com o comparsa e que tinham se desfeito da bolsa de uma das vítimas nas proximidades do local onde cometeram o roubo. Com ele foi encontrado um celular.

Perseguição

Os agentes foram atrás de Daniel, que entrou em uma casa no final da rua. Como o portão estava aberto, os policiais entraram no quintal, que estava escuro, e viram o acusado segurando algo semelhante a uma pistola apontando para eles.

Para preservar a integridade física da equipe, foram efetuados disparos contra Daniel, que foi atingido. Os agentes chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O suspeito foi levado para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), mas não resistiu e morreu.

Denilson Nascimento foi conduzido e apresentado na 20ª Seccional Urbana, junto com a motocicleta e o celular, para os procedimentos legais cabíveis. Os policiais entraram em contato com as vítimas tanto do celular quanto da motocicleta. Elas reconheceram os acusados como os criminosos que as atacaram.