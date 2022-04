Jovem contrata suposto mototaxista e quase acaba sendo assaltado

​Câmeras de segurança instaladas na passagem Dias Jr., no bairro da Pedreira, em Belém, registraram, nesta segunda-feira (4), a ação criminosa de um suposto mototaxista, que tentou assaltar o próprio passageiro.

A vítima teria contratado os serviços do homem na avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco. As imagens, publicadas pelo perfil Lá Na Pedreira, no Instagram, sugerem que o rapaz teria acabado de sair do supermercado. Ao chegar na passagem Dias Jr., ele desce da motocicleta e, logo em seguida, é surpreendido pelo criminoso, que estaciona a moto e ataca o rapaz.

Ainda de acordo com as imagens, é possível ver um segundo homem, também vestido de mototaxista, que possivelmente dá apoio à ação. Sem levar nada da vítima, eles fogem na sequência.

Segundo informações repassadas por um primo da vítima, o rapaz foi agredido com uma coronhada na cabeça. Muitos moradores das proximidades da passagem aproveitaram a publicação para reclamar sobre a insegurança na área: “Estão roubando direto nessa passagem”.

Outros internautas afirmaram que os mototaxistas são conhecidos pelas práticas criminosas. “Minha mãe foi assaltada pelo mesmo, aqui na Timbó”, “Esse mototaxista está assaltando direto na Timbó”, denunciaram.

A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar e aguarda retorno.