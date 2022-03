Em Benevides, mototaxista é preso após agressão a guarda municipal; vídeo

Um mototaxista foi preso em flagrante após agredir um guarda municipal em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. O caso foi registrado em vídeos feitos por aparelho celular e com versões distintas, que circularam esta semana. As informações são do site Ver-o-Fato.

A primeira versão que circulou apontava que agentes da Guarda Municipal de Benevides teriam agredido um mototaxista durante uma abordagem em Benevides. A notícia logo provocou indignação na internet, até que um segundo vídeo deu outro ângulo para o episódio: o mototaxista é quem agride um dos agentes.

Este segundo vídeo mostra o mototaxista sendo abordado por estar com um cartão pregado na placa do veículo. Ele afirma que os guardas municipais “não são ninguém” e joga a moto em cima de um deles, em seguida, agride outro guarda municipal.

O mototaxista agressor acaba imobilizado e, após, algemado por vários agentes. Os agentes é quem filmam a ação e um deles pede para o mototaxista não ser agredido. O homem diz que sua moto não será levada, enquanto o guarda retruca dizendo que ele estava cometendo crime de trânsito.

A confusão segue com outros mototaxistas chegando e pedindo para não algemarem o então agressor, por ele ser um trabalhador.

Nota da Prefeitura de Benevides

A Prefeitura Municipal de Benevides comunicou que o mototaxista envolvido no episódio foi abordado em uma blitz educativa, ele estava usando um “cartão” para cobrir a placa da motocicleta, e trafegava sem capacete.

“Ao ser abordado pelos agentes municipais, o cidadão foi orientado a deixar o veículo e obter um capacete para que o veículo fosse liberado, mas ele agiu com truculência e agressão a um dos guardas municipais. A Prefeitura de Benevides repudia qualquer tipo de violência. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para procedimentos cabíveis”, informa a nota da Prefeitura de Benevides.