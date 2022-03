Mototaxista é encontrado morto às margens da PA-151, em Igarapé-Miri

​O mototaxista Cleberson Souza foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 28, às margens da PA-151, em Igarapé-Miri, no nordeste paraense. O corpo dele apresentava várias perfurações, possivelmente, provocadas por arma de fogo. De acordo com informações de populares, a vítima teria aceitado uma corrida da zona urbana para a rural, mais precisamente nas proximidades do Ramal do Arapari.

A população acredita que o rapaz tenha sido vítima de um latrocínio – roubo seguido de morte –, uma vez que a motocicleta dele foi roubada. Não há informações se outros pertences foram levados. Nenhum suspeito foi preso até o momento. A Polícia Civil trabalha para identificar os autores do crime.

Enquanto o corpo de Cleberson​​ estava jogado ao chão, dezenas de populares aguardavam a chegada dos profissionais da Polícia Científica do Pará (PCP), responsável por analisar a cena do crime e o cadáver do rapaz.

Nas redes sociais, várias pessoas lamentaram a morte de Cleberson, que era conhecido por ser alegre e trabalhador. “Não consigo acreditar que foi ele. Meu Deus, quanta crueldade! Sem palavras”, “Meu Deus, ele era uma pessoa muito legal. Só vivia trabalhando. Deus te receba de braços abertos, meu amigo”, “Trabalhava no mesmo ponto que eu. Muito triste”, “Sem acreditar. Ele era uma pessoa incrível”, escreveram os amigos.