Mototaxista e passageira escapam de grave acidente, em Itaituba

O mototaxista Fernando da Rocha e a passageira dele escaparam de um grave acidente de trânsito, envolvendo a motocicleta em que estavam e uma carreta tipo prancha, no final da manhã desta segunda-feira (28), no cruzamento da 13ª rua com Rodovia Transamazônica (BR-230), em Itaituba, sudoeste do Pará. Com informações do Portal Giro.

Testemunhas relataram que Fernando se preparava para sair da 13ª rua e entrar na BR-230. Ao tentar passar pela lateral direita da carreta, acabou colidindo com o veículo depois que a prancha da carreta bateu no guidão da motocicleta.

Fernando ainda teria conseguido buzinar, o que fez o condutor da carreta frear, dando tempo do mototaxista pular do veículo e puxar a senhora que estava na garupa da moto. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Já a motocicleta ficou totalmente destruída.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazia policiamento ostensivo na rodovia BR-230, quando se deparou com o acidente. Os agentes, então, tomaram as providências cabíveis para que o trânsito no local voltasse a fluir. Acionaram a Coordenadoria Municipal de Trânsito de Itaituba (COMTRI) e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) para darem apoio na remoção dos veículos.