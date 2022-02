Viatura capota e deixa três policiais militares feridos no Pará

Três policiais militares ficaram feridos no capotamento de uma viatura da Polícia Militar, na BR-230, entre a comunidade de Belo Monte e o município de Anapu, na rodovia Transamazônica. Na manhã desta segunda-feira (28), o cabo Assunção chegou em Altamira, transportado pelo helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

VEJA MAIS

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros o conduziu até o Hospital Regional Público da Transamazônica. Os outros dois militares, o sargento Novaes e o cabo Antonnione, estão sendo transferidos, de ambulância, para Altamira. O estado de saúde deles é estável. As informações são do portal Confirma Notícia. A viatura seguia em direção a Altamira.

A equipe estava em Anapu desde sexta-feira reforçando o policiamento na região. O atendimento inicial dos policiais ocorreu no hospital municipal de Anapu. As armas dos três policiais militares foram recolhidas por outros policiais e estão sob a guarda da Polícia Militar.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do Comando de Policiamento Regional VIII estavam em deslocamento pela rodovia BR-230, próximo ao município de Anapu, quando a viatura derrapou na via e caiu em um barranco de terra. Dois policias militares sofreram escoriações leves e foram liberados. Um militar foi transportado por uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) para atendimento médico na cidade de Altamira.