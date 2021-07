Polícia investiga possível latrocínio em Anapu

Um homem identificado como Rogério Coelho Rios, de idade desconhecida, foi assassinado, na noite da última sexta-feira (9), próximo à rodoviária do município de Anapu, sudoeste paraense. De acordo com informações, a vítima estava em uma rua, quando dois homens se aproximaram e efetuaram os disparos que tiraram a vida de Rogério.

Uma ambulância chegou a ser acionada, mas ao chegar no local, a vítima já estava sem vida. Segundo informações, Rogério não tinha passagens pela polícia. O celular dele não foi encontrado na cena do crime.

Uma equipe do Centro de Perícias Renato Chaves de Altamira foi até o local da ocorrência para realizar os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil do Pará investiga a motivação do crime. Quem tiver informações pode procurar as autoridades policiais do município ou ligar para o Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido. Com informações do site Confirma Notícia.