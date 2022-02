Secretário de obras de Anapu é morto a tiros dentro de uma fazenda

Foi morto a tiros, na noite do último sábado (26), o secretário municipal de Obras, Viação e Infraestrutura do município de Anapu (oeste paraense), Raimundo de Moura Lima, conhecido como “Raimundinho”. A informação foi confirmada à reportagem pela Prefeitura de Anapu, que informou que ainda vai divulgar uma nota de pesar.

Segundo o portal Debate Carajás, o crime ocorreu na zona rural do município, dentro de uma fanzeda da vítima, na Vicinal 115. Ele foi atingido na cabeça e morreu no local.

A esposa de “Raimundinho”, Maria Elena Silva dos Santos, também foi atingida pelos tiros, no rosto e no pescoço. Ela foi levada para o Hospital Municipal de Anapu. O estado de saúde dela não foi divulgado. Segundo a Prefeitura de Anapu, ela está aguardando leito no Hospital Regional de Altamira.

A Polícia Militar e Polícia Civil se deslocarm para a região da Vicinal 115, mas ainda não há informação de que algum suspeito tenha sido preso. O corpo do secretário de obras foi removido para o Instituto Médico Legal de Altamira para realização de necropsia.