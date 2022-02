Homem morre em acidente de trânsito em Marabá, no sudeste paraense

Um homem morreu na colisão entre um automóvel e uma motocicleta, no começo da madrugada desta segunda-feira (28) de Carnaval, em Marabá, no sudeste paraense. No acidente, próximo ao Viaduto do Km 7, e perto da avenida das Torres, morreu o condutor da moto, Edinaldo Ribeiro de Souza, de 37 anos.

Ainda segundo o portal Debate Carajás, a vítima morreu no local. A Polícia Militar compareceu à cena do acidente e isolou a área onde houve o acidente. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo para realização de exames de necropsia. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do acidente.