Duas pessoas morrem em acidente em Nova Marabá, no sudeste do Pará

Duas pessoas morreram na colisão frontal entre dois veículos, em Nova Marabá, próximo ao acesso à ponte Rodoferroviária, no sudeste paraense. O acidente ocorreu no final da noite de sexta-feira (24), no trecho urbano da BR-222, à altura da Folha 18.

As informações foram divulgadas pelo portal Correio de Carajás. Segundo as primeiras informações, repassadas por populares, a batida foi tão forte que as vítimas morreram ainda no local do acidente, ficando presas às ferragens. Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente e sobre as vítimas.