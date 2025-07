Verão em Salinas: prática de esportes no Atalaia garante diversão de veranistas neste sábado (12)

Os veranistas aproveitaram a praia do Atalaia, na manhã deste sábado (12/07), para praticar esportes e se divertir com brinquedos aquáticos, em Salinópolis, no Nordeste do Pará. O início do sábado teve movimento moderado no Atalaia, com o céu sem nuvens e sol brilhando. A procura pelos brinquedos aquáticos, como a banana beach, animou também os empresários locais.

O jovem Paulo Henrique Cunha, de 20 anos, aproveitou uma prancha para se divertir nas ondas do Atalaia. "A gente comprou [a prancha] em um Verão em Salinas, em 2018 ou 2019. É mais um passatempo que a gente só pratica quando vem aqui do que propriamente um esporte", comparou.

"Gosto daqui porque tem ondas. Nos outros lugares que vou não tem ondas muito fortes assim para poder buscar. Dá para brincar um pouquinho, por causa das ondas que ficam mais altas", contou Paulo. O rapaz aproveita pois retornará neste domingo (13/07) para Belém, já que trabalhará na segunda-feira da próxima semana.

A família Teles se divertiu na manhã de sol praticando volêi e futebol na praia do Atalaia. (Igor Mota / O Liberal)

A médica veterinária Tatiane Teles, de 41 anos, de Castanhal, aproveitou o final de semana no Atalaia com a família. Junto com os familiares, ela se divertiu jogando futebol e volêi no Atalaia. "Praticamos atividades físicas, porque acreditamos que para ter uma velhice saudável, sem uso de medicamentos, é necessário atividade física. A gente sempre coloca essa prática na vida dos filhos. E a gente aproveita a praia também, já que não vamos para a academia, para praticar atividades físicas como volêi, frescobol e futebol", listou.

Tatiane gostou que a manhã deste sábado (12) a praia estava bem tranquila. "Hoje a praia está bem tranquila. A gente gosta de sempre vir para cá, pelo menos umas quatro ou cinco vezes no ano para curtir essa tranquilidade em família. Sempre é bom estar em contato com a natureza, praia e sol", garantiu.

As praias de Salinas possuem vários atrativos para os visitantes. Um deles é a banana boat - tradicional brinquedo de praia onde as pessoas sentam em um flutuante que é rebocado em alta velocidade nas águas. Quem foi no banana boat se divertiu com a velocidade e as ondas de Salinas.

O empresário e membro do Conselho de Turismo de Salinas, Sérgio Nascimento, proprietário do flutuante, está gostando do movimento dos veranistas. "Está bem movimentado, graças a Deus! Está bem aquecido com bastante opções. Nós agregamos bastante coisa ao turismo", ressaltou.

Nascimento garantiu que Salinas possui opções de atividades para todos os públicos, desde os mais jovens até os idosos. Os valores podem ir de R$ 25, com uma descida na tirolesa, até R$ 200 pelo passeio em um buggy.

"Temos atividades turísticas como o banana boat aqui na praia, passeio de buggy, em todas as praias da ilha do Atalaia, a travessia de passeio de barco que sai lá da praia do Pescador para quem vem conhecer a ponta da praia do Espadarte, passeio de dunas, tirolesas, passeio de quadriciclo nas dunas, nas áreas de rios e mangues, passeio de jet-ski, de lancha, bastante coisas para as pessoas virem conhecer a cidade e curtir", apontou.

PARCERIA - Os veranistas de Salinópolis também poderão aproveitar a cerveja paraense Caribeña que firmou parceria com os supermercados São Geraldo, para uma promoção especial de Verão. Durante o mês de julho, os clientes que comprarem quatro pacotes de long neck levam um pacote extra, totalizando cinco, pelo valor promocional de R$ 367,68 — abaixo do preço cheio, que seria R$ 459,89. A oferta está disponível nas quatro unidades da rede e segue até o fim do mês ou enquanto durarem os estoques.

Segundo Ana Cristina Trindade, gerente da unidade Meio a Meio, a aceitação tem sido excelente. “A gente já tem pouco no nosso estoque porque está sendo bem vendida. O expositor já tá quase vazio”, afirma. Ela destaca ainda o impacto positivo da parceria para o negócio. “É uma cerveja boa, todo mundo gosta. Isso traz muita credibilidade para a empresa e é bom para o nosso faturamento, que só cresce, graças a Deus", avalia.