Mototaxista é morto no Guamá; tiros foram direcionados para o rosto da vítima

Um homem foi assassinado a tiros no bairro do Guamá, em Belém, no final da manhã desta quinta-feira (10). O homicídio ocorreu na travessa 25 de junho. Até o momento, a identidade da vítima segue desconhecida, mas, segundo populares, ele atuava como mototaxista. No momento do crime, o homem estava, inclusive, em uma moto.

Homicídio no bairro do Guamá. (Lázaro Magalhães / O Liberal)

Os disparos foram direcionados para o rosto da vítima. De acordo com testemunhas, cerca de 10 tiros atingiram o homem. Os criminosos estavam em um carro prata.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado. Policiais militares e civis estão no local, assim como a Polícia Científica.