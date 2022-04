Suspeito de assaltos é executado a tiros dentro de bar no sudeste paraense

​Eduardo dos Santos Silva foi executado a tiros por volta das 22h40 desta quarta-feira (6), dentro de um bar localizado na rua 31 de Março, bairro Liberdade, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. O autor do crime fugiu logo em seguida e ainda não foi localizado. As informações são do site Debate Carajás.

Logo após o homicídio, uma guarnição do 34º Batalhão de Polícia Militar de Marabá foi deslocada para o endereço para atender à ocorrência. Chegando lá, constatou a veracidade das denúncias e preservou a cena do crime.

Uma equipe da Polícia Civil também foi acionada e realizou os primeiros levantamentos do assassinato no bar. Profissionais da Polícia Científica do Pará (PCP) removeram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) por volta das 23h30.

Segundo informações de populares, Eduardo teria várias passagens pelo sistema prisional por furtos e assaltos no Núcleo Cidade Nova, principalmente na região em que foi assassinado. Essa informação, porém, não foi confirmada pela polícia.