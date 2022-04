Jovens são torturados e mortos em Tucuruí; crime pode ter sido executado por facções criminosas

​Dois homens, identificados como Felipe Adriano Rodrigues dos Santos e Rebis Silva Caldas, foram brutalmente assassinados, no último sábado (2), na cidade de Tucuruí, no sudeste paraense. Os corpos foram encontrados na vicinal Morcegão, localizada a aproximadamente 6 quilômetros da cidade. As vítimas estavam decapitadas e com as mãos amarradas. Os homens apresentavam perfurações de arma branca e queimaduras. A suspeita é que foram torturados antes de terem sido mortos. As informações são do site Debate Carajás.

Familiares informaram à polícia que os dois haviam saído para beber, na noite de sexta-feira (1), e não retornaram mais. Felipe e Rebis ainda foram vistos com vida em um bar e, depois, caminhando em uma rua do bairro Nova Conquista, acompanhados de outras pessoas que não foram reconhecidas. Com o desaparecimento dos rapazes, os familiares procuraram a Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência.

Durante as buscas, os policiais encontraram​​ um carro na vicinal Morcegão. As equipes realizaram uma varredura na área, e os corpos foram encontrados decapitados. A Polícia Civil acionou a Polícia Científica para fazer a perícia e remover os corpos, que foram levados para exame de necropsia, ainda durante a madrugada.

Segundo a PC, diante do que a família informou, foram iniciadas as investigações para tentar identificar as motivações dos crimes e localizar os assassinos. A polícia ainda não divulgou detalhes, mas há suspeita de que ambos podem ter sido executados por facções criminosas.