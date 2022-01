Adolescente de 14 anos é torturado, tem braços quebrados e é enterrado em plantação de abacaxi

O corpo de um adolescente de 14 anos foi encontrado enterrado em uma área de mata, nesta sexta-feira (7). Em cima da cova estava uma plantação de abacaxi. As buscas foram realizadas no município de Iranduba, no Amazonas. As informações são do Portal do Holanda.

O adolescente teria sido torturado antes de ser enterrado. A Polícia confirmou que a vítima teve os braços quebrados e perfurações na cabeça durante a ação violenta. O IML emitirá um laudo em breve esclarecendo todas as agressões.

O pai do jovem informou que o filho recebeu uma ligação no dia 2 de janeiro. O jovem estava desaparecido desde então.