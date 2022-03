Assalto em loja de materiais de construção em Santarém acaba na morte de dois bandidos

A tentativa frustrada de assalto a uma loja de material de construção em Santarém, Oeste do Pará, acabou em duas mortes e um ferido. O caso aconteceu durante a tarde de sábado (5), em um estabelecimento localizado na rua Pirelli, no Residencial Salvação. As informações são do portal Santarém.

Segundo a Polícia Militar, dois homens identificados como Rosinaldo Santos dos Anjos e outro conhecido pelo apelido “Japonês”, chegaram em uma motocicleta vermelha, munidos com arma de fogo, causando pânico no proprietário e clientes que estavam no estabelecimento.

VEJA MAIS

Após notar a ação dos bandidos, o proprietário tentou reagir, mas foi atingido com um tiro de um dos assaltantes. A Polícia Militar informou que a dupla já estava com vários produtos de roubo dentro de uma bolsa, como jóias.

Após ser acionada, a Polícia Militar chegou no local, e houve troca de tiros entre os assaltantes e a polícia. Durante a ação, os dois bandidos foram atingidos e tanto eles quanto o proprietário do local foram levados para o Pronto Socorro Municipal (PSM).

Após darem entrada no hospital, foi divulgado pelo PSM o óbito dos assaltantes, já o comerciante segue sob cuidados médicos.