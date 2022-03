Santarém registra 352 acidentes de trânsito nos últimos três meses

O número de acidentes de trânsito no município de Santarém vem crescendo; nos últimos três meses foram registrados 352 atendimentos pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) para vítimas de acidentes de trânsito. O perito em acidente de trânsito, Odenildo Lavor, fez uma análise sobre os dados.

No mês de dezembro o Samu atendeu 109 ocorrências, dessas houve uma vítima fatal. Em janeiro o número foi de 97, já em fevereiro o aumento foi significativo chegando a 146, com 3 óbitos, totalizando 352 ocorrências.

O perito em trânsito, Odenildo Lavor, explica que se tratando de trânsito três fatores devem ser levados em consideração: via, veículo e os condutores. Ele considera o número de acidentes que vem ocorrendo alarmante, que merece atenção da população e dos órgãos de trânsito.

“É alarmante até de certa forma que aqui em Santarém nós temos o índice muito alto causado por falta de atenção. Inclusive eu digo sem medo de errar que a falta de atenção supera a questão da bebida alcoólica no trânsito”, afirmou.

O perito relata que em alguns casos atípicos a causa de acidentes é com relação ao descumprimento de regra básica de trânsito como motociclista ultrapassar pela direita, por exemplo, e não entender que o carro que está na frente de maior porte precisa de um ângulo maior para fazer uma conversão, é preocupante para ele, pois considera um dos princípios de quem aprende a dirigir na autoescola.

“O motociclista fica no espaço e às vezes é imprensado levando mais um acidente gravíssimo e muitas vezes até com vítima, como nos casos dos últimos três meses que tivemos alguns acidentes com óbito com essas características”, disse.

Outro fator que é responsável por acidentes, segundo o perito, é o avanço de vias preferenciais. Uma infração grave que consta na lei de trânsito 1407 do ano de 2020 da direita livre.“Os motoristas são pegos desprevenidos até por falta de atenção, em alguns casos a sinalização realmente existe só que o condutor não entende essa nova regra da direita livre e ele passa direto no cruzamento e aí onde provoca os acidentes”, enfatizou.

A cada 3 pessoas em Santarém, uma tem veículo

O número da frota de veículos em Santarém é outra preocupação, enfatiza o perito.

“Santarém tem 110 mil veículos para uma população de 310 mil habitantes, isso quer dizer que uma a cada três pessoas, uma tem veículo em Santarém”, descreveu.

O perito conta que com a implantação dos veículos por aplicativo aumentou a frota circulante, ou seja, aquele cidadão que tinha um carro para ir para o trabalho e voltar, ao sair do expediente ele vai fazer o transporte de passageiros por aplicativo.

“A frota circulante aumentou, mas a infraestrutura da cidade não acompanhou. Então quanto mais carros na rua rodando, aumenta a possibilidade de acidente de trânsito. O que nos preocupa é essa evolução tão rápida sem a estrutura estar preparada”, finalizou.