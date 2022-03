Ladrão invade residência sem saber que a dona era lutadora de MMA

Uma lutadora de artes marciais (MMA) imobilizou um homem, identificado como Sílvio Jean Ferreira da Silva, de 21 anos, que teria invadido a sua residência e o entregou à polícia, na noite desta segunda-feira, 28, no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, região oeste do Pará.

De acordo com a polícia, uma vizinha viu o suspeito saindo da casa carregando alguns objetos e começou a gritar para chamar atenção dos donos da residência. Quando a responsável pelo imóvel saiu, constatou que ele estava levando os pertences. A mulher imobilizou o criminoso e chamou a polícia.

Após o levantamento de dados no sistema de informações penitenciárias, foi constatado que Sílvio havia saído recentemente, no último dia 24 de fevereiro, do presídio de Santarém, após receber o alvará de soltura. A polícia não detalhou por qual crime o rapaz havia sido preso antes. O suspeito foi encaminhado à 16ª Seccional da Polícia Civil de Santarém, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O rapaz agora se encontra à disposição do Poder Judiciário.