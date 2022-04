Policial militar é baleado, reage e mata suspeito de cometer assaltos em Altamira

Mais um agente de segurança pública foi vítima de tentativa de homicídio no Pará. Na noite do último sábado (2), um homem identificado como Rogério Braga Monteiro morreu após atirar no policial militar Luís Victor Bezerra Borges, que reagiu e o atingiu com quatro disparos. O caso aconteceu na avenida Tancredo Neves, centro de Altamira, no sudoeste paraense. O policial foi socorrido e segue internado no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRT).

Segundo informações apuradas pelo portal Debate Carajás, a Polícia Militar informou que o agente e sua equipe estavam fazendo ronda na cidade quando fizeram a abordagem no homem, depois identificado como Rogério Braga Monteiro, suspeito de praticar um assalto na rua dos Fazendeiros, no bairro Premem. Após ser abordado, o homem não teria obedecido à ordem policial e atirou com uma arma caseira contra o militar, que foi atingido no abdômen.

Ao ser baleado, o policial ainda conseguiu revidar e efetuou quatro disparos contra Rogério. Os dois foram socorridos e encaminhados para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) local, mas o suspeito não resistiu aos ferimentos. Já o militar foi transferido, em seguida, para o HRT, onde passou por cirurgia na noite de domingo (3).

Ainda de acordo com informações da PM, o policial continua internado e seu estado é considerado estável e ele não corre risco de morte. Com o suspeito, além de uma arma caseira de calibre 36, também foi apreendida uma faca. Os objetos foram apresentados na 15ª Seccional Urbana de Altamira.