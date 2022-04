Suposto assaltante é baleado na cabeça após cometer roubos na Almirante Barroso, em Belém

Pedestres que passavam pela avenida Almirante Barroso, próximo ao Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), em Belém, se assustaram com uma cena de violência ocorrida no final da manhã desta sexta-feira (01) no local. Um homem, ainda não identificado, foi baleado na cabeça quando atravessava a pista do BRT. Testemunhas relataram que ele seria um assaltante e teria sido atingido por um policial que estava à paisana. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitana de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

Uma das testemunhas relatou que o caso aconteceu por volta das 12h10. O homem estaria na companhia de um segundo suspeito, e ambos estariam fugindo após cometer assaltos na área. Um deles, que estava vestido com uma camisa de manga longa e uma calça preta, corria pela pista do BRT, na avenida Almirante Barroso, quando foi alcançado pelo atirador, que fez vários disparos.

"A gente escutou vários tiros. Quando olhamos, vimos ele caído, e o outro homem fugiu do local. As informações que circulam é de que esse homem seria um policial à paisana, e o rapaz baleado estaria cometendo assaltos. O comparsa dele fugiu pelo viaduto e foi alcançado por policiais lá para a Doutor Freitas. Em menos de 10 minutos, uma ambulância chegou e levou o rapaz. Disseram que ele foi para o Metropolitano", contou uma outra testemunha.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem caído no chão, ao lado de uma poça de sangue. Pelas imagens é possível ver que ele foi baleado na cabeça. Poucos minutos após o ocorrido, o trânsito na área já estava fluindo normalmente e, no chão, na beira da pista do BRT, estava apenas o rastro de sangue que o rapaz perdeu ao ser baleado.

A reportagem solicitou nota às Polícias Civil e Militar sobre o caso e aguarda resposta.