Tentativa frustrada de assalto acaba em morte na Almirante Barroso

Uma tentativa de assalto resultou na morte de uma pessoa na noite desta sexta-feira, 6, na avenida Almirante Barroso, em frente ao Bosque Rodrigues Alves. As primeiras informações colhidas pela Redação Integrada O Liberal dão conta de que a vítima teria sido morta por um motoqueiro que passava no local - ainda não identificado - após ter anunciado um assalto.

O condutor da moto estaria acompanhando a cena e teria atirado contra o assaltante, que morreu pouco depois. O corpo permanece na calçada à espera da perícia e remoção ao CPC Renato Chaves. Uma guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar está no local e já isolou a área. Junto ao corpo foi encontrada uma faca, que supõe-se ter sido usada na tentativa de assalto.

Transeuntes que pediram para não se identificar disseram que o crime ocorreu há cerca de uma hora. Houve correria de pessoas que aguardavam na parada do ônibus e o trânsito ficou lento no perímetro compreendido entre as travesas Lomas Valentinas e Perebebuí, já que muitos condutores reduziam a velocidade para observar o corpo.

Mais informações em instantes.