Motorista com sinais de embriaguez tenta atropelar policiais militares e é preso no Pará

Um homem, que não teve a identidade revelada, tentou atropelar dois policiais militares em Santana do Araguaia, sudeste do Pará. Ele reagiu de foram agressiva à abordagem dos PMs, que atendiam a uma ocorrência de briga generalizada e perturbação do sossego por som alto. Um dos militares foi ferido sem gravidade. O condutor do veículo, que segundo a PM, estava com sinais de embriaguez, foi preso.

Quando os policiais chegaram ao local, constataram que havia uma confusão e som automotivo muito alto. Diante da abordagem, o motorista se enfureceu. Ele aumentou ainda mais o volume do som e entrou no carro. Os policiais o mandaram parar e foi quando, numa manobra perigosa, atingiu a mão de um dos militares. A vida de outras pessoas ficou em risco.

Para conter o motorista, os policiais atiraram no pneu do carro e a viatura da equipe conseguiu alcançar o veículo. Quando o suspeito desembarcou, seguia resistindo à abordagem e precisou ser algemado, como informou a Polícia Militar. No carro, modelo Fiat Palio de cor vermelha, foram encontradas latas de cerveja e garrafas de uísque.

O carro foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, junto com as evidências da embriaguez do suspeito. O motorista foi autuado, em flagrante, por alcoolemia e direção perigosa.