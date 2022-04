Morre policial penal vítima de atentado a tiros em Bragança

Morreu na madrugada desta quarta-feira (13), o policial penal Gilvandro Pereira de Assis, de 69 anos, que foi vítima de um atentado a tiros na última segunda-feira (11), dentro da própria residência, no bairro do Cereja, em Bragança. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, no município do nordeste paraense, onde estava internado em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Gilvandro trabalhava como motorista da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e, na tarde de segunda-feira (11), estava em frente da casa onde morava quando foi alvo dos disparos de arma de fogo. A Seap chegou a publicar uma nota confirmando o atentado, mas não informou sobre a motivação do crime ou se algum suspeito havia sido identificado.

No dia do crime, vídeos feitos por populares começaram a circular nas redes sociais, no momento em que a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o resgate da vítima. A rua aparece com grande número de curiosos ao redor do imóvel e, ainda, várias motocicletas circulando em velocidade baixa, com a atenção dos tripulantes para o trabalho da equipe de resgate.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o crime. Qualquer informação que possa ajudar a identificar e localizar o autor dos disparos deve ser repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181) ou pelo Centro Integrado de Operações - Ciop (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.