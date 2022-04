Policial penal é baleado em Bragança, no Pará

Um policial penal, que trabalha como motorista do Centro de Recuperação Regional de Bragança, na Vila Acarajó, de Bragança, município do litoral paraense, foi baleado no final da tarde desta segunda-feira (11). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que em nota, informou que o servidor recebe assistência de Saúde em uma unidade hospitalar de Bragança.

A Seap não confirmou onde ocorreu o baleamento e também não informou qualquer motivação para o ocorrido. Nas redes sociais, circularam informações preliminares apontando que o servidor da Polícia Científica do Pará, que trabalha como motorista da viatura que atende o presídio em Bragança, estaria na frente da casa dele no município quando foi alvejado pelos disparos de arma de fogo.

Também nas redes sociais circularam vídeos feitos por populares, no momento em que a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) fez o resgate do servidor. A rua aparece com grande número de curiosos ao redor do imóvel e, ainda, várias motocicletas circulando em velocidade baixa, com a atenção dos tripulantes para o trabalho da ambulância do Samu.