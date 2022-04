Após briga em festa, policial penal de Marabá atira contra PMS, mata um deles e deixa outro ferido

Uma confusão envolvendo agentes de segurança pública do Pará resultou na morte de um deles, na madrugada deste domingo (10), no município de Augustinópolis, no Estado do Tocantins. De acordo com a Polícia Civil, após uma briga generalizada, o policial penal Leonildo Sousa Cruz, lotado em Marabá, atirou na direção de outros policiais, matou o soldado Thiago Almeida Lima e deixou gravemente ferido o soldado Ronaldo Macêdo, ambos da Polícia Militar do Pará (PMPA). Outras pessoas também ficaram feridas, mas não se sabe quantas. O suspeito foi preso enquanto tentava fugir para a cidade de Axixá do Tocantins.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela PC, a equipe de plantão foi acionada por volta de 00h50, sobre uma confusão na praça do setor Mercado, onde ocorria uma festa. Ao chegar no local, os policiais não encontraram nenhum dos envolvidos.

Testemunhas relataram que, após uma discussão, supostamente iniciada pelo irmão do policial penal Leonildo, os policiais partiram para as vias de fato, momento em que um homem sacou uma pistola e fez um disparo para o alto. Em seguida, o suspeito começou a fazer vários disparos em direção aos militares, atingindo fatalmente o soldado Lima.

O policial penal Leonildo Sousa Cruz, autor dos disparos, foi preso enquanto fugia para a cidade de Axixá do Tocantins (Reprodução)

Os disparos ainda teriam atingido outras pessoas, um deles é o policial Ronaldo Macêdo, que foi atingido por pelo menos dois tiros na região do abdômen. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital local em estado grave.

Depois de descarregar a arma nas vítimas, o policial penal fugiu do local e pegou a estrada em direção à cidade de Axixá (TO). Mas ele foi preso e conduzido para a central de flagrante, juntamente com as armas e outros objetos apreendidos. Leonildo foi autuado por homicídio e tentativa de homicídio e está à disposição da justiça.